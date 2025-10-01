Mynet Trend

Bir ili panikleten olay! Korkuyla evlerinden çıktılar... Hem belediye hem valilik devreye girdi

Ufuk Dağ

Burdur'da akşam saatlerinde panik dolu dakikalar yaşandı. Doğal gaz sağlayıcının tesisindeki teknik arıza nedeniyle tüm şehri doğal gaz kokusu sardı. Kokunun evden geldiğini düşünen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Ancak açık havada daha çok koku gelince bir kez daha şaşırdılar. Vatandaşın korku dolu dakikalarının ardından belediye hoparlörlerinden anons yapıldı. Valilik ise sosyal medya hesabından açıklama yayınlandı.

Burdur'un doğalgaz sağlayıcısı Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde teknik arıza sebebiyle doğal gazın fark edilmesi ve kokulandırılmasında kullanılan maddenin havaya yayılması vatandaşları endişelendirdi. Kokunun doğalgaz sızıntısı olduğu düşünülürken belediye tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.

VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Burdur'da akşam saatlerinde kent genelinde gaz kokusu kısa süreli paniğe neden oldu. İlk olarak vatandaşlar kendi evlerinde gazın koktuğunu düşünerek evlerini havalandırmak için kapı ve pencerelerini açtı. Pencereyi açtıktan sonra gaz kokusunun arttığını fark eden bazı vatandaşlar dışarı çıkınca açık havada da aynı kokunun etkili olduğunu gördü.

BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN ANONS YAPILDI

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerinden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği sosyal medya hesapların konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı. Mesajda; "Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur" denildi.

KORKUYLA EVLERİNDEN ÇIKTILAR

Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.

