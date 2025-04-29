Bir kafeden alınan bu fiş öfkeye neden oldu! Kullanıcılar ikiye bölündü

Melbourne'deki bir kafeden aldığı fişin fotoğrafını paylaşan bir müşteri, iki içecek ve bir sandviç için yaklaşık 50 dolar ödediğini söyledi.

Fişte Stone & Wood Pacific Ale için 15 dolar, badem sütlü büyük boy latte için 8,50 dolar ve tost sandviç için 16,50 dolar ödediği yazıyordu. Kafe ayrıca 6 dolarlık resmi tatil ek ücreti uygulayarak toplam tutarı 46,58 dolara çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan fişe birçok yorum yapıldı. Jambonlu-peynirli tostun üzerine bir dilim domates daha eklenmesi için istenen 2,50 dolarlık ücret dikkat çekti. Bazı kullanıcılar bir kilo domatesin markette sadece birkaç dolar daha pahalı olacağını belirtirken, bir diğeri de, "Bir domates ne kadar olabilir, 10 dolar mı?" dedi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kullanıcı yüksek fiyatın sebebinin domates dilimlemede kullanılan işçilik olduğunu söyledi. Büyük boy latte'nin 7,50 dolarlık fiyatı konusunda sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Çoğu kişi fiyatın aşırı yüksek olduğunu kabul ederken, bir kafede çalıştığını iddia eden bir kişi, işletme sahiplerinin karşılaştığı koşullar göz önüne alındığında fiyatın makul olduğunu söyledi.

Başka bir kullanıcı "Bu kafe domatese 2,50 dolar fiyat biçerek kendini kandırıyor... ama kahve çekirdeklerinin mevcut fiyatı göz önüne alındığında, kahvenin fiyatı makul görünüyor." dedi. "Mantığı ne olursa olsun, durumu nasıl yorumlarsanız yorumlayın, bir dilim domatese 2,50 dolar vermek saçmalık" yorumu da yapıldı.