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Bir kaleyi fethetti, kendini Kral ilan etti ve şimdi 5.000'den fazla tebaayı yönetiyor!

13.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı insanlar büyüdüklerinde kral ya da kraliçe olmayı hayal ederler, ancak I. Peter bunu gerçekten gerçekleştirdi. Eskiden Peter Fitzek olarak bilinen ve kendi kendini kral olarak atayan kişi, kendisini Almanya Krallığı anlamına gelen "Königreich Deutschland"ın hükümdarı olarak adlandırdı. Hikayesi duyanları şaşkına çevirdi.

Bir kaleyi fethetti, kendini Kral ilan etti ve şimdi 5.000'den fazla tebaayı yönetiyor!

Fitzek'in hikayesi Almanya'da belediye başkanı ve milletvekili seçilmeye çalışıp başarısız olduktan sonra başladı. İddiasına göre, yaşadığı olaylar ona kendi imparatorluğunu kurmaktan başka seçenek bırakmadı. Kendi tabiriyle Kral Peter, başarısız seçim deneyimlerinin ardından Alman kırsalında bir kaleyi fethetti ve yaklaşık 10 yıl önce, istihbarat teşkilatlarının 'Reichsbürger' veya Reich Vatandaşı olarak damgaladığı yaklaşık 21.000 Almandan biri olarak görevine yemin etti.

5000'DEN FAZLA TEBAASI VAR

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Reichsburger birkaç farklı grubu kapsar, ancak genellikle Almanya'nın modern hükümetiyle aynı fikirde olmayan komplo teorisyenlerini içine alır. BBC'ye konuşan Kral Peter, krallığının direnişinin şiddetli olmadığını iddia etti, ancak "bu faşist ve şeytani sistemin bir parçası olmakla ilgilenmediğini" söyledi. Peter şimdi, kendi parasını basan, kendi bayrağına sahip ve hatta sakinleri için kendi kimlik kartlarını basan krallığında 5.000'den fazla 'tebaayı' yönetiyor.

KURALLARI FARKLI

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Koronavirüs salgınının Almanya Krallığı'nda daha fazla insanı kendisine katılmaya teşvik ettiğini iddia eden ve tüm sakinlerinin yaşayacak bir yere sahip olmasını sağlamak için kırsal kesimde arazi satın aldığını açıklayan Kral Peter, sakinlerinin vergi ödemekten muaf olduklarını ve krallığın kendi sağlık sistemine erişebilir olduklarını açıkladı. Ayrıca Alman yasalarına uymadıklarını ve orada büyüyen çocukların okula gitmek zorunda olmadıklarını söyledi.

HER ŞEY SAĞLANIYOR

BAYRAK

Yakın zamanda krallıkta Peter'a katılan bir sakin olan Benjamin, BBC'ye krallığın "günlük hayatta ihtiyacınız olan her şeyi sağlayabileceğini" söyledi. "Yiyecek, beslenme, sosyal güvenlik, bütün bu sistemler var. Bugün kendi kendine düşünen insanlar çoğu kez komplo teorisyeni olmakla suçlanıyor. Aslında bu insanlar sadece kendilerinin değil, toplumun ve siyasetin sorunları hakkında düşünüyorlar." diye konuştu.

ASLINDA YILLARDIR HÜKÜM SÜRÜYORDU

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Peter yıllardır hüküm sürmesine rağmen, Almanya'da polisin hükümeti şiddet kullanarak devirmeyi planlamakla suçlanan 25 kişiyi tutuklamasının ardından Almanya Krallığı kendisini ilgi odağı haline getirdi. Tutuklamalar, 3.000 polis memurunun dahil olduğu koordineli bir operasyon kapsamında gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya krallık

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