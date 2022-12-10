Almanya’nın konuştuğu Türk! İşçiydi milyoner oldu... İsteklerini tek tek sıraladı... “Sevgili olmak için katı kriterlerim var”

Dortmund’daki bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Kürşat Yıldırım “Çıkmaz” diye düşünerek loto bileti almıştı. Haberlerde büyük ödülün Dortmund’a çıktığını öğrendiğinde arkadaşına biletinin fotoğrafını göndererek kontrol etmesini istedi. Büyük ödülün sahibi olduğunu öğrendiğinde ilk iş olarak çalıştığı fabrikadan ayrılan Yıldırım kendisine yeni bir hayat kurdu.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞIYOR

42 yaşındaki Kürşat Yıldırım Alman Bild gazetesine verdiği demeçte ikramiyeyi kazandığından beri sosyal medyadaki mesaj kutusunun dolduğunu söyledi. Büyük ikramiyenin sahibi olduktan sonra insanların ilgisini çektiği için onlara güvenmediğini ifade eden Yıldırım, “Sevgili olmak için katı kriterlerim var.Görüntülü görüşme olmadan kimseyle buluşmuyorum. Bir keresinde bir kadınla buluşmak için iki saat araba kullanmıştım ama yarım saat sonra eve dönmüştüm.” dedi.

Talihli ilişkilerdeki ilk ve en önemli kriterin dış görünüş olduğunu belirtti. Aralarındaki kimya uyduğu sürece yaş farkının sorun olmadığını belirten Yıldırım, çizgiyi 20 yaş ve üzerine çizmeyi ihmal etmedi.

“DÜZİNELERCE KADINLA TANIŞTIM”

Sadakatin ve güvenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “İki kişi de birbirine karşılıklı güvenmediğinde büyük sorunlar oluşuyor. Düzinelerce kadınla tanıştım ama doğru kadın orada değildi. Ruh eşimi hâlâ arıyorum” diye konuştu.