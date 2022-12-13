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Ayin görüntüleri sosyal medyayı salladı! Dokunduğu her kadın kendisinden geçti

13.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da çekildiği düşünülen ayin görüntüleri bir anda sosyal medya gündem olmayı başardı. Elinde su bardağıyla masanın üzerine çıkan ve din adamı olduğu iddia edilen adam aynı kıyafetleri giyen kadınların alınlarına tek tek dokundu. Din adamının dokunuşuyla birlikte kadınlar adeta kendilerinden geçti.

Ayin görüntüleri sosyal medyayı salladı! Dokunduğu her kadın kendisinden geçti

Bir ayine ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elindeki su bardağına parmağını sokan ve ardından kadınlara tek tek dokunan din adamının ayini ilginç anlara sahne oldu. Adamın dokunduğu tüm kadınlar bir anda titremeye ve sallanmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının anlam veremediği görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise o anları eğlenceli bulduklarını belirtti.

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sosyal medya Hindistan ayin

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