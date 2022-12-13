Ayin görüntüleri sosyal medyayı salladı! Dokunduğu her kadın kendisinden geçti

Bir ayine ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elindeki su bardağına parmağını sokan ve ardından kadınlara tek tek dokunan din adamının ayini ilginç anlara sahne oldu. Adamın dokunduğu tüm kadınlar bir anda titremeye ve sallanmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının anlam veremediği görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise o anları eğlenceli bulduklarını belirtti.