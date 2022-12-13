Alman iklim aktivisti eylem sırasında elini asfalta yapıştırdı! Bir türlü çıkartmayınca polis ekipleri matkapla kesti

Almanya’nın Maiz şehrindeki Binger Caddesi’nde kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren 6 iklim aktivisti eylem yaptı. Caddenin ortasına oturan eylemcilerden dördü kendisini asfalta yapıştırarak eylemlerine başladı. Daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletlerine yönelik taleplerini anlattıkları bir pankart açan eylemciler trafiği bir süreliğine kilitledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

DİĞER ÜÇÜ KAÇTI

Kendisini asfalta yapıştıran diğer üç eylemci polisin olay yerine gelmesinden sonra kaçmayı başardı. Ancak kum ve yapıştırıcı karışımı kullanan bir eylemci olduğu yerde kaldı.

Polisler eylemciyi olduğu yerden kurtarabilmek için aktivistin elinin bulduğu yerin çevresini matkapla kesmek zorunda kaldı. Eylemci, yaklaşık bir buçuk saat sonra asfalt parçasıyla birlikte yoldan çıkarıldı. Yol yüzeyindeki çukur daha sonra hemen onarıldı.



