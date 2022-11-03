Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler! Yüksek tansiyonu anında düşürür

Yüksek tansiyon, çoğu kişinin şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan biridir. Çoğu kişi de yüksek tansiyonu olduğunu bilmeden hayatına devam ediyor. Uzmanlar, nitrat içerikli besinler sayesinde yüksek tansiyon şikayetinin azalacağını öne sürüyor.

Yüksek tansiyon tedavi edilmediği takdirde, kan damarları, kalp ve diğer organlara baskı uygulayarak çok ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu rahatsızlıkların başında ise kalp krizi, felç veya böbrek hastalıkları gibi yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilir.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN BESİNLER

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır. Tuz bunların başında yer alır. Bununla birlikte, bazı gıdalar yüksek tansiyon riskinizi de azaltabilir.

İçeriğinde nitrat ve nitrit olan besinler, vasküler fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kan damarlarını çevreleyen düz kaslara gevşemesi için sinyal veren, böylece kan akışını artıran ve kan basıncını düşüren nitrik oksit üretimi için bir kaynak sağlarlar. Pancar, en zengin nitrat kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde pancar hipertansiyonu önemli ölçüde düşürür.

NİTRAT ZENGİNİ BESİNLER

Ispanak

Kereviz

Marul

Su teresi

Rezene

Pırasa

Maydanoz

Kereviz

Çin lâhanası



