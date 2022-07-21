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  4. Bir kentin meşhur lezzeti! Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Bir kentin meşhur lezzeti! Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi

21.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa döner kebabına Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili verildi. Böylece Kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, süt helvası, üzüm şırası gibi lezzetlerin ardından Bursa döner kebabı için de coğrafi işaret tescili alındı.

Bir kentin meşhur lezzeti! Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Bursa döner kebabı coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş Bursa döner kebabına BTSO'nun girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa'nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını kaydetti.

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BAZI LEZZETLERİN TESCİLİ ALINMIŞTI

Kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, süt helvası, üzüm şırası gibi lezzetlerin ardından Bursa döner kebabı için de coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Burkay, şunları ifade etti:

"Türkiye'de zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Şu anda ülkemizde 1149 tescilli ürün bulunuyor. Bursa'mız coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. Coğrafi işaret tescil belgesiyle ürünlerin Bursa ekonomisine katkıları artıyor. Hedefimiz, coğrafi işaret tesciliyle hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artırmak. Oda olarak coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı 7'ye yükselttik. Bu süreçlerde sektör temsilcilerimizin katkıları oldukça büyük. BTSO olarak kentimizin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." (AA)

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