'Bir kere yaptırınca bir daha duramazsın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Yeni yılda dövme yaptırmak isteyenler araştırmalarını arttırdı. Hem anlamlı hem de estetik bir çalışma için kendilerini dövme sanatçılarının maharetli parmaklarına bırakmak için hazırlananlara “2021 dövme trendlerine bakmadan geçmeyin” diyoruz. İşte sizler için 2021 dövme trendleri...
2021 dövme trendlerinden biri eskiyi yeniye dönüştürmek olacak. Daha önce yaptırdığınız ve şimdilerde memnun olmadığınız dövmelerinizin üzerini kapatma zamanı geldi. Ünlü dövmeciler, 2021 yılı trendleri için “Bu yıl en büyük dövme trendleri örtbas olacak, karantina insanların kendileriyle zaman geçirmesi için çok fazla zaman tanıdı. İnsanlar kendilerinde neyi sevmedikleri ve neyi değiştirmek istediklerini buldu.” yorumunu yaptı.
Dövme yaptırma konusunda belki de en çok ikilemde kalınan nokta renklendirme oluyor. Çünkü şehir efsanesi halinde ilerleyen “Renkler zamanla oluyor” yaklaşımı dövme yaptırmak isteyenleri siyah mürekkebe mecbur bırakıyor. 2021 yılında bu anlayış tamamen yıkılacak. Siyah kalın çizgilerle çizilen dövmeler canlı ve cesur renklerle yeni bir nefes bulacak.
Vücudun dövmeyle kaplanması kimileri için ürkütücü olmasıyla beraber kimileri için ise tamamen bir tutku haline dönüştü. 2021 yılında minimalist çalışmalar yerini mikro dövmelere bırakacak. Kol, omuz ve bacaklarda büyük figürleri hatta birbirinin içine geçen dövmeleri daha sıklıkla göreceğiz.
Dövmenin temel matematiğine birebir uyan bir trend aslında çoğu kişinin ilk tercih ettiği şey oluyor. Dini amblemler, anıtsal dövmeler ve inançsal semboller 2021 yılının trendleri arasında da yerini alıyor. Size anlamlı gelen herhangi bir sembolü vücudunuza çizdirebilrsiniz. Kırmızı bir balon, bir güneş, bulut ya da daha sevdiğiniz bir kişinin adı... Karar tamamen sizin.
Dövme yaptıranların ilk tercihi nedense hep astrolojik semboller olur. 2021 dövme trendlerine göre her şey astrolojik ve mistik olacak. Yıldızlar, güneş ve evren tasarlanan zarif dövmelerle işçiliğin bir miktar attırılması vücudunuzda parıldayan birer işarete dönüşecek.
Astrolojik sembollere ek olarak mürekkep dünyasında çiçek motifleri de bir yere gitmeyecek. Kır çiçeği dövmelerinin narin ve doğal dokusu iyi yapıldığı sürece pişman olmayacağınız tercihler arasında yerini alacak.
Dövme yaptırdığınızda devamlı onu göstermek için istemsiz bir çabaya girersiniz. Büyük kaplama motiflerine ek olarak 2021 dövme trendleri arasında görünür vücut sanatları da yerini alacak. Özellikle ön kollar, eller ve parmakların üzeri bu yıl popüler yerleşim yerleri olacak.
Bu yılki dövme trendleri içinde motifler, mandalalar , desenler ve büyük ölçekli simetri çizimler geniş yer tutacak. Estetik açıdan hoş olan ve arkasında net bir anlam ifade etmeyen çizimler favoriler arasına eklenecek.
Büyük parçalı kaplam motiflerinin yanında modası hiç geçmeyen minimalizmde kendisine yer bulmayı başaracak. Minimal dövmeleriniz istemediğinizde kapatabileceğiniz küçük aksesuarlar halini alacak.
2021 yılında mevcut dövmelerin daha büyük ölçekli formlarını göreceğiz. Mevcut dövmelerinden memnun olanlar üzerine yeni bir kaplama yaptırmak yerine var olanı genişleterek bambaşka bir görünüme kavuşturma yolunu izleyecek.
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