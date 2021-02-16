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'Bir kere yaptırınca bir daha duramazsın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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'Bir kere yaptırınca bir daha duramazsın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Dövme yaptırmak hayatınız boyunca verceğiniz en önemli kararlardan biridir. Çektiğiniz acıya değecek bir dövme bulmak kimi zaman kolay kimi zaman ise zordur. Ebeveynliğe soyunarak “Ölene kadar bunu vücudunuzda taşıyacaksınız” klişesine girmek istemezdik ama ne yazık ki durum tamamen bu! O yüzden dövme yaptırmadan önce kesin kararınızı vermiş olduğunuzdan emin olun. “Dövme yaptırmak istiyorum ama ne olacağını bilmiyorum” diyenler için 2021 dövme trendlerini araştırdık.

Yeni yılda dövme yaptırmak isteyenler araştırmalarını arttırdı. Hem anlamlı hem de estetik bir çalışma için kendilerini dövme sanatçılarının maharetli parmaklarına bırakmak için hazırlananlara “2021 dövme trendlerine bakmadan geçmeyin” diyoruz. İşte sizler için 2021 dövme trendleri...

KAMUFLAJ

kamuflaj

2021 dövme trendlerinden biri eskiyi yeniye dönüştürmek olacak. Daha önce yaptırdığınız ve şimdilerde memnun olmadığınız dövmelerinizin üzerini kapatma zamanı geldi. Ünlü dövmeciler, 2021 yılı trendleri için “Bu yıl en büyük dövme trendleri örtbas olacak, karantina insanların kendileriyle zaman geçirmesi için çok fazla zaman tanıdı. İnsanlar kendilerinde neyi sevmedikleri ve neyi değiştirmek istediklerini buldu.” yorumunu yaptı.

CESUR ÇİZGİLER VE PARLAK RENKLER

cesur renkler

Dövme yaptırma konusunda belki de en çok ikilemde kalınan nokta renklendirme oluyor. Çünkü şehir efsanesi halinde ilerleyen “Renkler zamanla oluyor” yaklaşımı dövme yaptırmak isteyenleri siyah mürekkebe mecbur bırakıyor. 2021 yılında bu anlayış tamamen yıkılacak. Siyah kalın çizgilerle çizilen dövmeler canlı ve cesur renklerle yeni bir nefes bulacak.

VÜCUDUN BELİRLİ BİR NOKTASININ KAPLANMASI

CARDİ Bİ

Vücudun dövmeyle kaplanması kimileri için ürkütücü olmasıyla beraber kimileri için ise tamamen bir tutku haline dönüştü. 2021 yılında minimalist çalışmalar yerini mikro dövmelere bırakacak. Kol, omuz ve bacaklarda büyük figürleri hatta birbirinin içine geçen dövmeleri daha sıklıkla göreceğiz.

SEMBOLİK DÖVMELER

sembolik dövmeler

Dövmenin temel matematiğine birebir uyan bir trend aslında çoğu kişinin ilk tercih ettiği şey oluyor. Dini amblemler, anıtsal dövmeler ve inançsal semboller 2021 yılının trendleri arasında da yerini alıyor. Size anlamlı gelen herhangi bir sembolü vücudunuza çizdirebilrsiniz. Kırmızı bir balon, bir güneş, bulut ya da daha sevdiğiniz bir kişinin adı... Karar tamamen sizin.

ASTROLOJİ

astroloji

Dövme yaptıranların ilk tercihi nedense hep astrolojik semboller olur. 2021 dövme trendlerine göre her şey astrolojik ve mistik olacak. Yıldızlar, güneş ve evren tasarlanan zarif dövmelerle işçiliğin bir miktar attırılması vücudunuzda parıldayan birer işarete dönüşecek.

ÇİÇEKLER

ÇİÇEK

Astrolojik sembollere ek olarak mürekkep dünyasında çiçek motifleri de bir yere gitmeyecek. Kır çiçeği dövmelerinin narin ve doğal dokusu iyi yapıldığı sürece pişman olmayacağınız tercihler arasında yerini alacak.

GÖRÜNÜR YERLER TERCİH EDİLECEK

yerleşim3

Dövme yaptırdığınızda devamlı onu göstermek için istemsiz bir çabaya girersiniz. Büyük kaplama motiflerine ek olarak 2021 dövme trendleri arasında görünür vücut sanatları da yerini alacak. Özellikle ön kollar, eller ve parmakların üzeri bu yıl popüler yerleşim yerleri olacak.

SİMETRİ

simetri

Bu yılki dövme trendleri içinde motifler, mandalalar , desenler ve büyük ölçekli simetri çizimler geniş yer tutacak. Estetik açıdan hoş olan ve arkasında net bir anlam ifade etmeyen çizimler favoriler arasına eklenecek.

MİNİMALİZM

minimalist

Büyük parçalı kaplam motiflerinin yanında modası hiç geçmeyen minimalizmde kendisine yer bulmayı başaracak. Minimal dövmeleriniz istemediğinizde kapatabileceğiniz küçük aksesuarlar halini alacak.

GENİŞLETME

genişletme

2021 yılında mevcut dövmelerin daha büyük ölçekli formlarını göreceğiz. Mevcut dövmelerinden memnun olanlar üzerine yeni bir kaplama yaptırmak yerine var olanı genişleterek bambaşka bir görünüme kavuşturma yolunu izleyecek.

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