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Müzik ve stres üzerine yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkarttı! Hangi müzik türleri stresi azaltıyor?

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Müzik ve stres üzerine yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkarttı! Hangi müzik türleri stresi azaltıyor?

“Müzik ruhun gıdasıdır” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Yapılan tedavilerde müziğin şifalandırıcı etkisi gözler önüne serilmiştir. Müzik türü ile stres ilişkisini inceleyen araştırmanın sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre 80’li yılların hit şarkılarının yatıştırıcı etkisi ön plana çıktı.

Hayattaki stres kaynaklarının etkilerini azaltmak için 80’lerin pop şarkılarının yardımcı olduğu yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. NTV'nin haberine göre, Türkiye merkezli bir kliniğin yakın tarihli araştırmasında, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 1540 gönüllü ile çalışıldı.

New York Post'ta yayımlanan araştırmaya katılanlardan zihinsel stres testine girmeleri istendi ve gönüllüler bu testler sırasında, 60'ların "Golden Oldies", 70'lerin rock şarkıları, 90'ların R and B'si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan çalma listelerini dinlediler. Pop kültürü deneyi, dubstep (elektronik dans müziği), caz ve modern klasik gibi daha az dinlenen tarzları da içeriyordu.

80’LERİN HİT ŞARKILARININ SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ

Araştırmanın sonucunda 80’li yıllarda sevilen hit şarkıları içeren çalma listelerinin katılımcılar üzerinde en sakinleştirici etkiye sahip olduğu anlaşıldı. Mevcut müzik türünü dinleyen grubun yüzde 96’sının melodileri dinlerken kan basıncında bir düşüş olduğu, yüzde 36'sının da kalp atış hızının düştüğü görüldü.

Sakinleştirici şarkılar arasında ise Joy Division’ın "Love Will Tear Us Apart"ı, Blondie’nin "Call Me"si, Wham!’ın "Freedom"ı, Bette Midler’in "Wind Beneath My Wings"i ve Pet Shop Boys'un "It’s a Sin"i yerini aldı. Gönüllülerin yüzde 78’inin ise tekno müzikle kan basıncında bir artış yaşandığı tespit edildi.

Heavy metal, şaşırtıcı bir şekilde, hem kalp atış hızını hem de kan basıncını düşürmede en etkili olan müzik türleri arasında yer aldı. Metal müzikle birlikte kalp atış hızında yüzde 18'lik, kan basıncında ise yüzde 89'luk düşüş olduğu belirtildi.

Daily Star'da yayımlanan gözlemsel çalışma, 80'lerin en iyi 40 melodisinin birçok dinleyicide nostalji ve pozitiflik duyguları uyandırabileceğini gösterdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, 80'ler müziğinden sonra 2000'li yılların ilk on yılından müzikler,Bridgerton dizi müziği, 90'ların R and B'si ve klasik müzik kalp hızını ve kan basıncını düşüren, yatıştırıcı nitelikli ilk beş müzik olarak öne çıktı. 70'lerin rock şarkıları, dubstep (elektronik dans müziği), "oldies" (1950'ler ile 1980'ler arası hitler), caz ve blues ise tekno müziğin hemen üstündeki yerini aldı.

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