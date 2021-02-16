Müzik ve stres üzerine yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkarttı! Hangi müzik türleri stresi azaltıyor?

Hayattaki stres kaynaklarının etkilerini azaltmak için 80’lerin pop şarkılarının yardımcı olduğu yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. NTV'nin haberine göre, Türkiye merkezli bir kliniğin yakın tarihli araştırmasında, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 1540 gönüllü ile çalışıldı.

New York Post'ta yayımlanan araştırmaya katılanlardan zihinsel stres testine girmeleri istendi ve gönüllüler bu testler sırasında, 60'ların "Golden Oldies", 70'lerin rock şarkıları, 90'ların R and B'si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan çalma listelerini dinlediler. Pop kültürü deneyi, dubstep (elektronik dans müziği), caz ve modern klasik gibi daha az dinlenen tarzları da içeriyordu.

80’LERİN HİT ŞARKILARININ SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ

Araştırmanın sonucunda 80’li yıllarda sevilen hit şarkıları içeren çalma listelerinin katılımcılar üzerinde en sakinleştirici etkiye sahip olduğu anlaşıldı. Mevcut müzik türünü dinleyen grubun yüzde 96’sının melodileri dinlerken kan basıncında bir düşüş olduğu, yüzde 36'sının da kalp atış hızının düştüğü görüldü.