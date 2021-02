Müzik ve stres üzerine yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkarttı! Hangi müzik türleri stresi azaltıyor?

New York Post'ta yayımlanan araştırmaya katılanlardan zihinsel stres testine girmeleri istendi ve gönüllüler bu testler sırasında, 60'ların "Golden Oldies", 70'lerin rock şarkıları, 90'ların R and B'si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan çalma listelerini dinlediler. Pop kültürü deneyi, dubstep (elektronik dans müziği), caz ve modern klasik gibi daha az dinlenen tarzları da içeriyordu.

Sakinleştirici şarkılar arasında ise Joy Division’ın "Love Will Tear Us Apart"ı, Blondie’nin "Call Me"si, Wham!’ın "Freedom"ı, Bette Midler’in "Wind Beneath My Wings"i ve Pet Shop Boys'un "It’s a Sin"i yerini aldı. Gönüllülerin yüzde 78’inin ise tekno müzikle kan basıncında bir artış yaşandığı tespit edildi.

Heavy metal, şaşırtıcı bir şekilde, hem kalp atış hızını hem de kan basıncını düşürmede en etkili olan müzik türleri arasında yer aldı. Metal müzikle birlikte kalp atış hızında yüzde 18'lik, kan basıncında ise yüzde 89'luk düşüş olduğu belirtildi.

Daily Star'da yayımlanan gözlemsel çalışma, 80'lerin en iyi 40 melodisinin birçok dinleyicide nostalji ve pozitiflik duyguları uyandırabileceğini gösterdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, 80'ler müziğinden sonra 2000'li yılların ilk on yılından müzikler,Bridgerton dizi müziği, 90'ların R and B'si ve klasik müzik kalp hızını ve kan basıncını düşüren, yatıştırıcı nitelikli ilk beş müzik olarak öne çıktı. 70'lerin rock şarkıları, dubstep (elektronik dans müziği), "oldies" (1950'ler ile 1980'ler arası hitler), caz ve blues ise tekno müziğin hemen üstündeki yerini aldı.