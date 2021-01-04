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Bir köpek Bolivya’da oynanan maçın yarıda kesilmesine neden oldu, komik anlar yaşandı!

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Bir köpek Bolivya’da oynanan maçın yarıda kesilmesine neden oldu, komik anlar yaşandı!

Taraftarlar genellikle maç izlerken kendilerine hakim olmak konusunda zorluk yaşarlar. Özellikle kaçan gollerin ardından taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yarar. Ancak Bolivya’da yaşanan durum farklıydı. Çünkü sahaya bu sefer bir taraftar değil sokak köpeği girdi. Ev sahibi takımın kaderini kendi pençeleriyle belirlemek isteyen sevimli dostumuz şans getirdi ve taraftarların gönlünü kazandı.

Başıboş gezinen bir sokak köpeği Bolivya’da La Paz’daki Hernando Siles Stadyumu’nda The Strongest ve Nacional Potosi arasında oynanan maç sırasına shaya girdi. Köpek ağızda çaldığı bir ayakkabı ile koşmaya başladı. Köpeğin bu görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yedek kalecinin ayakkabısını çalarak sahaya giren Cachito isimli köpek şaşkınlık yarattı. Bütün futbolcuları peşinden koşturan sevimli yaramaz ev sahibi takımından Raul Castro futbolcu tarafından yakalandı ve sahanın dışına çıkartıldı.

EVLAT EDİNDİ

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Maçtan birkaç gün sonra köpeğe bir araç çarptı. Durumu kötü olan Cachito, yerel bir barınak görevlileri tarafından kurtarıl ve iyileştirilmeye başlandı. Köpeğin durumunun kötü olduğunu duyan Raul Castro, deplasmandan döner dönmez onu evlat edinmeye karar verdi.

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