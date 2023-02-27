Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Malatya depremi sonrası Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugün saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Bir Küçük gün Işığı dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyordu. Saat 19:00'da ekrana gelecek olan Ana Haber Bülteni sonrası bilgiler yayın akışından kaldırıldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında bilgiler...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yeni bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacaktı. Fakat ATV yayın akışında yer alan bilgilerde değişikliğe gidildi.

Saat 19.00'da canlı olarak ekrana gelecek olan atv Ana Haber bülteni sonrası akşam kuşağında yer alan bilgiler yayın akışından kaldırıldı.

ATV YAYIN AKIŞI!V 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber



