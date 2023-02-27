MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Malatya depremi sonrası Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Malatya depremi sonrası Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı

27.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bugün Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Seray Kaya, Berk Oktay, Gizem Ünsal, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Esra Dermancıoğlu'nun oynadığı dizinin takipçileri internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Malatya depremi sonrası Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Malatya depremi sonrası Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugün saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Bir Küçük gün Işığı dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyordu. Saat 19:00'da ekrana gelecek olan Ana Haber Bülteni sonrası bilgiler yayın akışından kaldırıldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında bilgiler...

di3

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yeni bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacaktı. Fakat ATV yayın akışında yer alan bilgilerde değişikliğe gidildi.

Saat 19.00'da canlı olarak ekrana gelecek olan atv Ana Haber bülteni sonrası akşam kuşağında yer alan bilgiler yayın akışından kaldırıldı.

di2

ATV YAYIN AKIŞI!V 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuş Uçuşu dizisinde başroller arasındaydı! Bomba iddiaKuş Uçuşu dizisinde başroller arasındaydı! Bomba iddia
'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi
Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaştı, iki göğsünün arasına dövme...Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaştı, iki göğsünün arasına dövme...
Anahtar Kelimeler:
atv ele

En Çok Okunan Haberler

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.