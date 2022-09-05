Bir Küçük Gün Işığı’nın Dila’sı Tuğçe Açıkgöz kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Küçük Gün Işığı’nın Dila’sı Tuğçe Açıkgöz 5 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bir hayli sarsıcı konusu ve gizemli hikayesi ile dikkat çeken Küçük Gün Işığı dizisi 10 yıl boyunca bir yalanın içinde yaşayan Elif'i anlatıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı’nın Dila’sı Tuğçe Açıkgöz kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli ve kaç yaşında?

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Açıkgöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk üzerine eğitimi almıştır. Açıkgöz, halen aynı birimde asistan olarak görev almaktadır.

Başarılı isim ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşamıştır ve son olarak Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir.

Tuğçe Açıkgöz, 1.67 boyundadır, 53 kilodur ve Kova burcudur.

TUĞÇE AÇIKGÖZ'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

