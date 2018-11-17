Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı 18 Kasım Pazar akşamı 7. bölümüyle ekranda olacak. Bir Litre Gözyaşı'nn yeni bölümünde Mahir’in Cihan’a aşık olduğunu öğrenen Ali, Mahir’den kurtulmanın yollarını arıyor. Ali ise sokak ortasında kemanlar eşliğinde Cihan'a evlilik teklifi yapıyor. Mahir ile Ali arasında Cihan kavgası yaşanıyor.

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kocasının kendisini aldattığını düşünen Figen, Muzo’yla ipleri koparma noktasına gelir. Tefeciye borçlandığını karısından gizleyen Muzo, Figen’in gazabına uğrar. Ailesinin parçalanmaya başladığını gören Cihan duruma el koymaya karar verir. Ancak yaşadığı ağır baskı yüzünden hastanelik olur. Sevdiği kızı kaybetme korkusu yaşayan Mahir artık duygularını daha fazla saklayamayacaktır.

Öte yandan Cihan ölmeden önce yapılacaklar listesini hayata geçirmeye devam eder. Ancak sıradaki hayali daha öncekilerine hiç benzemez. Amaçlarına ulaşmak için neredeyse hayatlarını ortaya koyarlar. Mahir ve Cihan tehlikenin üzerine yürürken, Ali de Mahir’i yolundan çekmek için kendi planını ortaya koyar.