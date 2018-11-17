Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı 18 Kasım Pazar akşamı 7. bölümüyle ekranda olacak. Bir Litre Gözyaşı'nn yeni bölümünde Mahir’in Cihan’a aşık olduğunu öğrenen Ali, Mahir’den kurtulmanın yollarını arıyor. Ali ise sokak ortasında kemanlar eşliğinde Cihan'a evlilik teklifi yapıyor. Mahir ile Ali arasında Cihan kavgası yaşanıyor.
BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kocasının kendisini aldattığını düşünen Figen, Muzo’yla ipleri koparma noktasına gelir. Tefeciye borçlandığını karısından gizleyen Muzo, Figen’in gazabına uğrar. Ailesinin parçalanmaya başladığını gören Cihan duruma el koymaya karar verir. Ancak yaşadığı ağır baskı yüzünden hastanelik olur. Sevdiği kızı kaybetme korkusu yaşayan Mahir artık duygularını daha fazla saklayamayacaktır.
Öte yandan Cihan ölmeden önce yapılacaklar listesini hayata geçirmeye devam eder. Ancak sıradaki hayali daha öncekilerine hiç benzemez. Amaçlarına ulaşmak için neredeyse hayatlarını ortaya koyarlar. Mahir ve Cihan tehlikenin üzerine yürürken, Ali de Mahir’i yolundan çekmek için kendi planını ortaya koyar.
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalan günlerini güzel geçirmeye karar veren Cihan'a, Mahir'den sürpriz evlilik teklifi geliyor! Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hasatsı olduğunu öğrenir. Bu haber Cihan'ı kahreder. Zira hareketlerindeki dengesizlik ve objeleri kavrayamamasının nedenini öğrenmiş olur. Ali'nin ilgisizliğindeki neden de böylelikle ortaya çıkar. Cihan'ın hastalığından ötürü ondan ayrılmaya karar veren Ali, yarı yolda bırakmıştır. Fakat Mahir, aynısını yapmayacaktır ve en büyük destekçisi o olacaktır. Ailesinden hastalığını bildiğini saklayan Cihan, bunu herkese açıklama niyetindedir. Öte yandan Figen ile Muzo arasındaki problemler devam eder. Cihan'ın hastalığını öğrendikleri andan itibaren birbirlerini yıpratan ikili, eski günlerini aramaktadırlar. Figen, arkadaşının cesaretlendirmesiyle Muzo'ya ulaşmak istese de Muzo tarafından aynı beklenti karşılanmaz. Cihan, kalan günlerini güzel geçirmekte ısrarcıdır. Tüm dileklerini kağıda yazar ve bir kutu içine koyarlar. Rastgele çektikleri dileği, gelinlik giymektir. Mahir, Cihan'ın bu dileğinin karşılıksız kalmasını istemez. Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Cihan, bu teklif karşısında çok mutlu olur. Mahir'in bu çabası, Cihan'ı duygulandırır. Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum