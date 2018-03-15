Bir Mucize Olsun dizisi oyuncuları kimlerdir? Ne zaman başlıyor? Konusu nedir?

Bir Mucize Olsun FOX TV'de yakında başlıyor. Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan ve Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı ‘‘Bir Mucize Olsun’’, çok yakında güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla FOX TV'de başlayacağı gün için geri sayım başladı. Bir Mucize Olsun dizisinin başlangıç tarihi tam olarak belli değil. Yakında FOX TV'de başlayaca Bir Mucize Olsun dizisinin oyuncuları ve genel konusu ise şöyle...
Çukurdere'nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla onu yetiştiren Maksude'nin yanında evlatlık gibi değil hizmetçi gibi bir yaşam sürmektedir. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen günlerden bir gün kapılarını Yiğit adında genç bir avukat çalar. Gerçek anne babasının kim olduğunu bilmeyen Damla'ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söyler. Yiğit getirdiği haberle Damla'ya zorluklarla dolu bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakla kalmayacak ona aşık da olacaktır.
Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal, Ahu Sungur, Ayşegül Günay, Meral Çetinkaya, Murat Daltaban, Bala Atabek, Anıl İlter, Rıdvan Aybars Düzey, Dilhan Aras, Elif Gizem Aykul, Oral Özer, Rozet Hubeş, Funda Eskioğlu, Tahsin Lale, Bulut Akkale, Cansu Kurgun, Sekvan Serinkaya, Fahri Öztezcan, Binnaz Ekren, Elif Akdemir, Halil Demir, Poyraz Saygılı, Anıl Yıldız, Ebru Emre gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “Bir Mucize Olsun” dizisi çok yakında FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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