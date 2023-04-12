MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sını görenler tanıyamadı! Son hali ağızları açık bıraktı

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sını görenler tanıyamadı! Son hali ağızları açık bıraktı

12.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Bir Şarkısın Sen programı yarışmacılarının son halleri görenleri şaşırtıyor. İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan Bir Şarkısın Sen'de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sını görenler tanıyamadı! Son hali ağızları açık bıraktı

Bir Şarkısın Sen yarışmasında sempatik tavırları ve sesi ile dikkat çeken Fındık Kurdu
Berna’nın son hali gündem oldu. 2009-2012 yılları arasında yayınlanan programda yer alan Berna Karagözoğlu sevilen isimlerden biriydi.

bir-şarkısın-sen-berna

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyordu. Programın yarışmacıları arasında 6-15 yaş arası çocuklar bulunuyordu.

berna

Orkestra şefliğini Metin Özülkü’nün yaptığı programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından biri de Berna Karagözoğlu’ydu.

bir-şarkısın-sen-berna-son-hali-şaşırttı

Şimdilerde 23 yaşında olan Karagözoğlu özellikle 'Kahverengi Gözlerin' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada aktif olan eski çocuk yıldızın son haline yorum yağdı.

bir-şarkısın-sen-berna-karagözoğlu

Instagram hesabında 120 bin takipçisi bulunan ünlü isim şimdilerde YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları yayınlıyor.

bir-şarkısın-sen-fındık-kurdu-berna

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

 Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

 Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

 Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

 Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
The Glory'nin yıldızını bir de Instagram’da görün! İddialı pozlarThe Glory'nin yıldızını bir de Instagram’da görün! İddialı pozlar
Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçtiTürkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş, İbrahim Tatlıses'in aday olamamasıyla dalga geçti
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Bir Şarkısın Sen Pınar Altuğ yaşında

En Çok Okunan Haberler

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.