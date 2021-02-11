Bir tutam kekikten daha fazlası! Kekiğin az bilinen faydaları

400'den fazla türü olan kekiği geçmişte Eski Mısırlılar mumyalama uygulamalarında kullanırken, eski Yunanlılar tütsü olarak kullanıyorlardı. Kendine özgü tadı sayesinde, yemeklere ayrı bir tat katan kekik, sivilceden yüksek tansiyonu tedavi etme yeteneğine kadar tıbbi özellikleriyle de hızla ün kazanıyor. YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZ BAHARATI Kekik, dünya mutfaklarında, özellikle Fransa, İtalya ve Akdeniz'de kullanılan harika bir malzemedir. Kekik, çeşni olarak kullanabileceğiniz veya makarna ya da pilav ekleyebileceğiniz gibi pesto sosunun da ana bileşenidir. Et veya kümes hayvanlarını hazırlarken taze yapraklar veya bütün dallar kullanılabilir. Kekik aynı zamanda bu kalp dostu beyaz balık tarifinde olduğu gibi balıklarla birlikte kullanmak için mükemmel bir bileşendir. SİVİLCE KARŞITIDIR Reçetesiz satılan akne ilaçlarını satın almaktan ve denemekten, iyi sonuç almaktan bıktıysanız, şanslı olabilirsiniz. Kekik, antibakteriyel özellikleriyle bilinir ve akne ile savaşan bir bileşen olarak çalışır. Kekik günler veya haftalarca alkolle demlendiğinde tentür denen bir çözelti haline gelir. İngiltere'deki araştırmacılar kekik tentürlerinin sivilce üzerindeki etkilerini test ettiler.