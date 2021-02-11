Bir tutam kekikten daha fazlası! Kekiğin az bilinen faydaları

400'den fazla türü olan kekiği geçmişte Eski Mısırlılar mumyalama uygulamalarında kullanırken, eski Yunanlılar tütsü olarak kullanıyorlardı. Kendine özgü tadı sayesinde, yemeklere ayrı bir tat katan kekik, sivilceden yüksek tansiyonu tedavi etme yeteneğine kadar tıbbi özellikleriyle de hızla ün kazanıyor.
Kekik, dünya mutfaklarında, özellikle Fransa, İtalya ve Akdeniz'de kullanılan harika bir malzemedir.
Kekik, çeşni olarak kullanabileceğiniz veya makarna ya da pilav ekleyebileceğiniz gibi pesto sosunun da ana bileşenidir.
Et veya kümes hayvanlarını hazırlarken taze yapraklar veya bütün dallar kullanılabilir. Kekik aynı zamanda bu kalp dostu beyaz balık tarifinde olduğu gibi balıklarla birlikte kullanmak için mükemmel bir bileşendir.
Reçetesiz satılan akne ilaçlarını satın almaktan ve denemekten, iyi sonuç almaktan bıktıysanız, şanslı olabilirsiniz. Kekik, antibakteriyel özellikleriyle bilinir ve akne ile savaşan bir bileşen olarak çalışır. Kekik günler veya haftalarca alkolle demlendiğinde tentür denen bir çözelti haline gelir. İngiltere'deki araştırmacılar kekik tentürlerinin sivilce üzerindeki etkilerini test ettiler.
Kekik tentürü üzerine yapılan bir çalışmada, bulgular etkileyiciydi. Bu doğal bitki preparatı, sivilcelerle benzoil peroksit içeren antiakne ürünlerden daha iyi savaştı. Ancak bu ilacın etkili bir akne tedavisi olup olmadığını zaman gösterecek.
Yapılan bir araştırmada kekiğin yüksek tansiyonlu sıçanlarda kalp atış hızını önemli ölçüde azaltabildiğini ve ayrıca kolesterolü düşürdüğünü buldu.
Kalp atış hızınızı düşürmek için kekik kullanmanın kesin bir yolu, onu yiyeceklerinizdeki tuzla değiştirmektir.
Yapraklarından elde edilen kekik uçucu yağı genellikle doğal bir öksürük ilacı olarak kullanılır. Bir çalışmada, kekik ve sarmaşık yapraklarının kombinasyonu, öksürük ve akut bronşitin diğer semptomlarını hafifletmeye yardımcı oldu.
Bir dahaki sefere öksürük veya boğaz ağrısıyla karşılaştığınızda kekik çayı içmeyi deneyin.
Vücudunuzun her gün ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri almak zor olabilir. Neyse ki, kekik C vitamini ile doludur ve aynı zamanda iyi bir A vitamini kaynağıdır. Soğuk algınlığı hissederseniz, kekik sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olabilir.
Kekiğin sağlığa bir başka yararı: İyi bir bakır, lif, demir ve manganez kaynağıdır.
Küf, evinizde gizlenebilecek yaygın ancak potansiyel olarak tehlikeli bir hava kirleticidir. Bir kez belirledikten sonra, ondan bir kez ve tamamen kurtulmak için gerekli adımları atın. Kekik yağı, çözüm olabilir. Kekik ve timolün uçucu yağı birçok mantar öldürücü özelliğe sahiptir.
Antiseptik ve antifungal özellikleri sayesinde gargarada yaygın bir bileşendir. Kekik aynı zamanda doğal deodorantlarda popüler bir bileşendir.
Kekik uçucu yağı, içerdiği etken madde olan karvakrol nedeniyle genellikle aromatik ve tedavi amaçlı kullanılır.
2013 yılında yapılan bir çalışmada, carvacrol'ün nöron aktivitesini deneklerin iyi olma duygularını artıracak şekilde etkilediği gösterildi.
Bu yüzden düzenli olarak kekik veya kekik yağı kullanırsanız, duygularınız ve ruh haliniz üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
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