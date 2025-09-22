Bir ülke bu olayı konuşuyor: 400 erkekle beraber olup gizlice HIV bulaştırmış!

İngiltere’de 42 yaşındaki Jonathan Carl, çok sayıda kişiye bilerek HIV virüsü bulaştırdığı ve bazılarına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülke gündemini sarsan dava sonrası polis, yüzlerce kişinin daha risk altında olabileceğini açıkladı.

400 KİŞİYLE TEMAS KURMUŞ

Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan Sarah Bishop, Carl’ın dört yıl içinde yaklaşık 400 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini ve şu ana kadar 82 mağdurun tespit edildiğini belirtti. Bishop, “Yaklaşık 318 kişi daha risk altında olabilir. Bu kişilerin çoğu Carl’ı tanımıyor ama tanışma uygulamaları üzerinden iletişim kurmuş olabilirler” dedi.

POLİSTEN HAYATİ UYARI

Polis, “Carl” ismiyle tanışma uygulamalarında iletişim kurmuş olabilecek herkese acilen HIV testi yaptırmaları ve gizlilik içinde sunulan tıbbi, psikolojik ve hukuki destek hizmetlerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.