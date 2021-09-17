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Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın mutluluk gözyaşları

17.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı, izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde Züleyha'nın sevinç gözyaşları, seyirciyi heyecanlandırırken, Yaman Holding'in yeni hissedarı Mehmet Kara'nın asıl niyeti merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın mutluluk gözyaşları

Kadrosunda Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 105. bölüm fragmanıyla seyirciyi ekrana kilitledi. Yeni bölümde Demir Yaman'ın ölmediğini düşünerek mutluluk gözyaşlarına boğulan Züleyha'nın, Mehmet Kara ile bakıştığı anlar ''Yeni bir aşk mı doğacak?'' sorusunu akıllara getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın mutluluk gözyaşları

MEHMET KARA, ŞÜPHE UYANDIRDI

Yaman Holding'in yeni hissedarı Mehmet Kara, gelişiyle herkeste kuşku yarattı. Özellikle Fikret, Mehmet Kara'yı mercek altına alarak, Kara'nın niyetinin iyi olmadığını savunuyor. Züleyha ise Demir Yaman'ın ölmediğine inandığı anlarda, sevinç gözyaşları dökerek izleyiciyi heyecanlandırdı.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı:

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova, Çukurova'da türlü zorluklardan geçen güçlü bir aşkın hikayesini anlatıyor. 1970'li yıllarda, evlenme heyecanıyla yaşayan iki genç, İstanbul'dan Çukurova'ya uzanan bir yolculukta Yaman ailesiyle tanışınca hayatları değişiyor.

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın mutluluk gözyaşları

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Adana ve Mersinde çekiliyor. Çukurova'dan esinlenerek tasarlanan bu platonun inşaatı, tam 8 ay sürdü.

Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'nın mutluluk gözyaşları


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