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Bir Zamanlar Çukurova 12. son bölüm izle! Züleyha Yılmaz'a ne açıklayacak? Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 01:29 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 12. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Demir, Züleyha'yı Adnan bebekle tehdit etti. Buna dayanamayan Züleyha, Demir'in şartını kabul etti. Son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın karşısına çıkan Züleyha'nın ne söyleyeceği merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova 12. son bölüm izle! Züleyha Yılmaz'a ne açıklayacak? Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 29 Kasım Perşembe ekrana gelen 12. son bölümünde, Demir Züleyha'dan intikam aldı. Züleyha bebeğinin özlemini çekerken, Demir günlerce Adnan bebeği annesinden sakladı. Bebeği ile Züleyha'ya şantaj yapan Demir'in şartını Züleyha kabul etti. Final sahnesinde Yılmaz'ın karşısına çıkan Züleyha ne söyleyecek?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 6 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 13. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Umudunu da alıp esaretten kaçmak isteyen Züleyha, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir'e bir kez daha yeniliyor.Züleyha'ya olan güvenini tamamen yitiren Demir, onu ölümle baş başa bırakarak oğluyla yola koyuluyor!Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz'ın, Demir'i vuracağından korkuyor.Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz'la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz'ın, bir tarafı Züleyha'yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu! Peki bu durum, yaklaşan büyük felaketi ne kadar etkileyecek?Saniye'nin çığlıklarıyla yankılanan Çukurova'yı, yeni bölümde yeni acılar bekliyor. Ölüm sessizliği yaşanan konakta işler iyice karışıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYE
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne) ve Kerem Alışık (Fekeli)

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