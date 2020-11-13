Bir Zamanlar Çukurova 72. son bölümde Behice'yi kim vurdu? Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 72. son bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı diziye geçen hafta Hünkar Yaman'ın ölümü damga vurmuştu. Behice'nin bıçakla öldürdüğü Hünkar'ın ardından Fekeli ve Demir intikam yemini etmişti. Son bölüm final sahnesinde ise bu defa Behice vuruldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 73. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!

ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!

Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür. Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.