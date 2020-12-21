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Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaza yapan Yılmaz'ın hayatını Demir kurtarıyor!

21.12.2020 02:49 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaza yapan Yılmaz'ın hayatını Demir kurtarıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 78. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde kaza yapan Yılmaz'ı yanan aracın içinden Demir kurtarıyor. Yılmaz'ın hayatını kurtaran Demir'i ise Fekeli "Artık benim de bir evladımdır" diyor. Hastanede ağır yaralı olarak tedavi gören Yılmaz ise Demir'e "Eğer bana bir şey olursa oğluma sahip çıkmanı istiyorum. Hakkını helal et" diyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 77. son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın son sürat kullandığı araba kontrolden çıkmıştı. Arkadaki araçta olan Demir ve Züleyha'nın gözleri önünde Yılmaz'ın otomobili uçurumdan aşağıya uçmuştu.

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Yeni bölümde ise Yılmaz'ın yardımına Demir koşuyor. Canını tehlikeye atan Demir, yanan araçtan Yılmaz'ı kurtarıyor. Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.

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Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar.

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Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.

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Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

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Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

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Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

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Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?

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Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi?

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Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

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