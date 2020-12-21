Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaza yapan Yılmaz'ın hayatını Demir kurtarıyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 77. son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın son sürat kullandığı araba kontrolden çıkmıştı. Arkadaki araçta olan Demir ve Züleyha'nın gözleri önünde Yılmaz'ın otomobili uçurumdan aşağıya uçmuştu.



Yeni bölümde ise Yılmaz'ın yardımına Demir koşuyor. Canını tehlikeye atan Demir, yanan araçtan Yılmaz'ı kurtarıyor. Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.

Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar.

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.

Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.