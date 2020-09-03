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Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci Fekeli dönemi başlıyor! Furkan Palalı hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 00:21 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV'de yayınlanan ve başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonuna Furkan Palalı da katıldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu sezonunda 'Fikret Fekeli' rolüyle Furkan Palalı damga vuracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon fragmanı da yayınlandı.

ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil olan Furkan Palalı'nın canlandıracağı karakterden detaylar geldi. Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. sezon sürprizlerinden biri olan Furkan Palalı, hikayeye Fikret Fekeli olarak dahil oluyor. Yani Ali Rahmet Fekeli’nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni.

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FURKAN PALALI, FİKRET FEKELİ ROLÜNDE!

Fikret Fekeli, birden bire Fekeli’nin de Çukurova’nın hayatına dahil olurken, bakalım ona Yılmaz’dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak? Tüm karizması ile meraklı bakışlar altında Adana’ya giriş yapacak olan Fikret Peleli karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

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