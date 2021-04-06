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Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi herkesi mutlu etti!

06.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin çok izlenen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm tanıtımında izleyicileri çok büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin 91. bölüm tanıtımında yer alan, 20 bölüm önce diziye veda eden Hünkar karakterinin sesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi herkesi mutlu etti!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘‘Bir Zamanlar Çukurova’’ tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi! 71. bölümde diziden ölerek ayrılan Hünkar Yaman’ın gidişi izleyicileri derinden üzmüştü. Tam 20 bölüm sonra Vahide Perçin’in sesi yeniden dizide yankılandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN SÜRPRİZ FRAGMAN

Başrollerini Hilal Altınbilek ile Murat Ünalmış’ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 91. Bölüm tanıtımı için özel bir video hazırlandı. Tanıtımda, 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol Behramoğlu


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Vahide Perçin
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