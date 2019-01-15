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Bir Zamanlar Çukurova'nın Felekeli'si Kerem Alışık'a sette büyük jest!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 21:51 | Son Güncelleme

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' setine Adanalı baskını! Çekimleri Adana'da gerçekleşen ve 70'lerin Adana'sını görsel bir şovla ekranlara getiren dizinin seti Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'i ağırladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Felekeli'si Kerem Alışık'a sette büyük jest!

Dizide henüz "Fekeli" karakteri görünmeden önce, ismi duyulduğunda Feke halkı karaktere önce tepki göstermiş ancak, Kerem Alışık'ın hayat verdiği karakter ekranda görününce de bağırlarına basmışlardı.

FEKE BELEDİYESİ'NDEN "FEKELİ"YE HEDİYE!
Oynadığı 'Fekeli' karakteriyle başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'nin beğenisini toplayan Kerem Alışık, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Fekeli'ye övgüler yağdırdı ve üzerinde "Fekeliler'den Fekeli'ye" yazılı Tapan bıçağı seti ve kök boya el dokuma kilim hediye etti.

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BİR FEKELİ ANCAK BU KADAR GÜZEL ANLATILABİLİRDİ
Ahmet Sel: "Biraz Fekeli'nin ilçemize vermiş olduğu sinerjiden bahsetmek istiyorum. Kerem Alışık canlandırdığı Fekeli karakteriyle, Feke'mizin tüm özelliklerini üzerinde taşıyormuş gibi; ağırbaşlı, sevecen ve babacan. İlçemizin tanıtımı için dünyaları versek böyle bir sonuç elde edilemezdi. Hem Türkiye'den hem yurt dışından sürekli telefon alıyoruz, hem sorular soruyorlar hem teşekkür ediyorlar. Bir Fekeli ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Sette de zaten kendimizi Feke'de gibi hissettik" cümlelerini kurdu.

Kerem Alışık da bu ilgi ve alakaya, dostluğa, yakınlığa ve samimiyete çok teşekkür etti. Kendisinin de 'Fekeli' adını en güzel şekilde, layıkıyla temsil etmeye çalıştığını söyledi.

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Bir Zamanlar Çukurova kerem alışık felekeli

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