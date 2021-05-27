Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim"

Başrollerinde Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Kerem Alışık (Fekeli), Furkan Palalı (Fikret), Melike İpek Yalova (Müjgan), Nazan Kesal (Sevda) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı popüler dizi "Bir Zamanlar Çukurova" 3. sezon 98. bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 98. bölüm 2. fragmanda Demir "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim. Şerefimden, haysiyetimden, her şeyimden vazgeçtim onun için" ifadelerini kullanıyor. Züleyha ise başlarında çok büyük bir bela olduğunu ifade ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM ÖZETİ

Müjga'nın içinde bulunduğu Adana- İstanbul uçağı düşüyor. Lütfiye'yi, Müjgan'ı öz kızı gibi seven Fekeli, Müjgan'la hayatını birleştirmek isteyen Fikret'i kahreden ölüm haberi, aynı zamanda Kerem Ali'nin hem annesiz hem de babasız kalmasına neden oluyor.

Demir ise tüm çabalarına rağmen çocuklarının ve Züleyha'nın içinde bulunduğu gemiyi durdurmayı başaramıyor. Polisler tarafından götürülen Demir'in, Gülten'i görmesiyle sinirleri zıplar. Şadi aracılığıyla Züleyha ile iletişim kurma çabasında olan Demir kendisini bir anda Londra'da bulacaktır.