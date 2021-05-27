MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim"

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim"

27.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi "Bir Zamanlar Çukurova" heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir, "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim" dedi. İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim"

Başrollerinde Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Kerem Alışık (Fekeli), Furkan Palalı (Fikret), Melike İpek Yalova (Müjgan), Nazan Kesal (Sevda) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı popüler dizi "Bir Zamanlar Çukurova" 3. sezon 98. bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 98. bölüm 2. fragmanda Demir "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim. Şerefimden, haysiyetimden, her şeyimden vazgeçtim onun için" ifadelerini kullanıyor. Züleyha ise başlarında çok büyük bir bela olduğunu ifade ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM ÖZETİ

Müjga'nın içinde bulunduğu Adana- İstanbul uçağı düşüyor. Lütfiye'yi, Müjgan'ı öz kızı gibi seven Fekeli, Müjgan'la hayatını birleştirmek isteyen Fikret'i kahreden ölüm haberi, aynı zamanda Kerem Ali'nin hem annesiz hem de babasız kalmasına neden oluyor.

Demir ise tüm çabalarına rağmen çocuklarının ve Züleyha'nın içinde bulunduğu gemiyi durdurmayı başaramıyor. Polisler tarafından götürülen Demir'in, Gülten'i görmesiyle sinirleri zıplar. Şadi aracılığıyla Züleyha ile iletişim kurma çabasında olan Demir kendisini bir anda Londra'da bulacaktır.

Ne kadar çabalarsa çabalasın Sevda, Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez. Konağın penceresine atılan bir taşla not gelir. O taş, dizide dengelerin değişmesine neden olacaktır. Şermin ise Müjgan'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sarsılır.

Uzun süredir konaktan uzak olan Saniye işinin başına geri döner. Saniye'nin dönmesiyle Gaffur'un rahat günleri sona erer. Gaffur'a kızgın olan Saniye onu affedecek midir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti!Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti!
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.