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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’ten beklenen paylaşım geldi

19.08.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek, uzun yaz tatilini sonlandırarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimlerine katılmak için Adana’ya geçti. Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek, dizi setinden ilk paylaşımını yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’ten beklenen paylaşım geldi

Atv’nin ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafları Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci yapmıştı. Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek de uzun yaz tatilini noktalayarak Adana'ya geçti ve setten ilk paylaşımını yaptı.

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Dizinin başından itibaren Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, hem yeteneği hem de güzelliği ile çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova’nın çekimlerinin başladığını Instagram hesabından yaptığı “Kavuştuk” yazdığı bu paylaşım ile duyurdu.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

3'üncü sezonun sonunda diziden ayrılan Murat Ünalmış’ın canlandırdığı ‘Demir’ karakterinin eski okul arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak olan ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakteri, dizide her şeyi değiştirecek. ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakterini İbrahim Çelikkol canlandıracak.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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