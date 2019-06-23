MAGAZİN

Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 23.06.2019 02:11 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova tekrarları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 35. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül sonunda 2. sezonuyla ekranda olacak Bir Zamanlar Çukurova'nın tekrar bölümlerinin yayın tarihi belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 15.45'de tekrar bölümleriyle ATV'de olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde ortalık karıştı. Sezon finalinde Müjgan ve Yılmaz düğün yaptı. Yılmaz ise Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu düğünden sonra buldu. Züleyha'nın mektubunu okuyan Yılmaz büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan Demir ise doktordan kendisinin çocuk sahibi olabileceğini haberini aldı.

Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Yeni dizisi belli oldu!Yeni dizisi belli oldu!
Afili Aşk'ta evlilik sözleşmesi krizi!Afili Aşk'ta evlilik sözleşmesi krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova bir zamanlar çukurova tekrar bölümleri bir zamanlar çukurova tekrarları

En Çok Okunan Haberler

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz 2. sezon tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Sen Anlat Karadeniz hayranlarına müjde!

Burak Deniz yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

Yeni dizisi belli oldu!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe arasında evlilik sözleşmesi krizi! Afili Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Afili Aşk'ta evlilik sözleşmesi krizi!

Behzat Ç.'ye bomba isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Behzat Ç.'ye bomba isim!

TRT'den yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

TRT'den yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

Hande Kazanova, Her Yerde Sen dizisinde hangi rolde oynuyor? Her Yerde Sen 2. bölüm fragmanı izle

Ünlü astrologdan dizi sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.