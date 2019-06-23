Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 35. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül sonunda 2. sezonuyla ekranda olacak Bir Zamanlar Çukurova'nın tekrar bölümlerinin yayın tarihi belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 15.45'de tekrar bölümleriyle ATV'de olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde ortalık karıştı. Sezon finalinde Müjgan ve Yılmaz düğün yaptı. Yılmaz ise Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu düğünden sonra buldu. Züleyha'nın mektubunu okuyan Yılmaz büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan Demir ise doktordan kendisinin çocuk sahibi olabileceğini haberini aldı.

Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.

