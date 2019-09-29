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Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz oyuncu! Savcı Jülide rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sezonda sürpriz oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'ya herkesin ezberini bozacak 'Savcı Jülide' karakteri geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz oyuncu! Savcı Jülide rolünü kim oynuyor?

İkinci sezonunda sırların birer birer ortaya çıktığı, tüm dengelerin değiştiği diziye 37’nci bölümde 'Savcı Jülide' karakteri de dahil oluyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’da, herkesin ezberini bozacak 'Savcı Jülide' karakterini ünlü oyuncu Alayça Öztürk canlandırıyor.

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Hukukun üstünlüğünden ödün vermeyen, idealist bir savcı olan Jülide, İstanbul’dan Adana’ya tayin olmasıyla kendisini çetrefilli olayların ortasında buldu.

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Yaman ve Fekeli ailelerine Çukurova’da gösterilen toleransı hiç umursamayan Savcı Jülide, gelir gelmez önce Cengaver’in ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için harekete geçti.

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Kavganın ölümüne yaşandığı, herkesin kendi güç dengelerini elinde tuttuğu Çukurova’da Savcı Jülide hiç kimse ve hiçbir şey karşısında taviz vermeden, güce ve paraya boyun eğmeden görevini yerine getirecek.

Yeni sezonunda heyecana kaldığı yerden devam eden ve her perşembe milyonları ekrana kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’, yenilenen kadrosu ve sürpriz gelişmeleri ile her perşembe atv ekranında.

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Bir Zamanlar Çukurova Savcı Jülide Alayça Öztürk

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