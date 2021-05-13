Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle | Züleyha vuruluyor mu?

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurmuş oldukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Seneler sonra bulduğu annesine, "Züleyha mı ben mi?" diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulacaktır. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik bütün bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür. Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralır, bir yandan başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, bütün ayrıntıları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de seneler sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor! Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına gelir. Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile beraber, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Demir, bir defa daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma eğer şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor. Sevda aklını karıştırsa da Demir, Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söylüyor. Onlar konuşurken ise, çiftliğe Jandarma geliyor. Demir, oldukça büyük bir suçlama ile gözaltına alınmışken, Sevda ise evlat sınavında bekler ve bütün sırlarını ortaya dökmek üzeredir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (96. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.