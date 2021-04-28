Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı!

Demir Karahan, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin yeni bölümünden itibaren ekranlarda olacak. Karahan, 'Efsane' lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak.

Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak.



