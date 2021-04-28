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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı!

28.04.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’de ekranlara gelen 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncu kadrosuna Demir Karahan dahil oldu. Usta oyuncu dizide 'Efsane' lakaplı bir görevliyi canlandıracak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı!

Demir Karahan, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin yeni bölümünden itibaren ekranlarda olacak. Karahan, 'Efsane' lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak.

Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

demir

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ahmet kural denen kılkuyruğu bu dizide istemiyoruz.biran önce bu adam atılmalıdır bu diziden.yada rum olmalıdır.tayanç ayaydın türk olmalıydı.saçma sapan bir düzensizlik örneği var.oyuncular yerli yerinde değil.ahmet kural kesinlikle papaz yada rum olmalıydı yada hiç olmamalıydı bu kadroda.

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