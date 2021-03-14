'Bir zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı

Çekimleri KKTC’de tüm hızıyla devam eden dizinin başrol oyuncularından Devrim Saltoğlu rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Saltoğlu; “Rauf Denktaş’ı, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı’nı, mücadele dönemindeki lakabıyla ‘Toros’u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur!” dedi.

“BİREBİR TAKLİT EDİP CANLANDIRMAKTAN ÇOK, ONU ÖZÜNDE HİSSETMEYE ÇALIŞMAK ÖNCELİĞİM!”

Rauf Denktaş’a olan benzerliğiyle de dikkat çeken oyuncu, Denktaş’ın hayatından nasıl etkilendiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını şu şekilde dile getirdi; ““Rauf Denktaş, hiç uzak olmadığım, çocukluğumdan beri ekranlarda rastladığımda kaçırmadığım bir kişiydi. Sağlam duruşu, çok net ve kendinden emin oluşu, ama her fırsatta gülümsemesi ve espri anlayışı beni daima etkilemiştir. Aslında yaşanan halk mücadelesinin çetinliği dışında bir de üç evladını zamansız kaybedişleri beni çok sarstı. Yakın zamanın, tarihi ve sevilen bir kişiliğini canlandırmak geçilmesi gereken bir sınav gibi duruyor. Umarım Rauf Denktaş’a yakışır bir iş sergileyebilirim. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Rauf Denktaş’ın Türkiye halkının da iyi tanıdığı bir kişilik

oluşu, rolüme hazırlanırken çeşitli sınırlar getirse de onu birebir taklit edip canlandırmaktan çok, onu özünde hissetmeye çalışmak önceliğim.”

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” yakında TRT1 ekranlarında…

