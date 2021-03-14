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'Bir zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı

14.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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TRT 1’in gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın TRT 1 ekranlarından yayınlanan ikinci tanıtımı yürekleri sızlattı.

1963 yılında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen katliamı anlatan görüntülerin ekrana geldiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. TRT 1’in hazırlık çalışmaları altı ay süren ve büyük prodüksiyonuyla çok konuşulacak olan yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne serecek.

Yayınlanan tanıtımda, dönemin Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı olan Rauf Denktaş’ın anavatan Türkiye'den istediği destek için yazdığı mektup, yaşanan katliamdan görüntülerle ekrana geldi.

Dizide Rauf Denktaş’a hayat veren başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu ilk kez konuştu.

“RAUF DENKTAŞ’I CANLANDIRMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR!”

Çekimleri KKTC’de tüm hızıyla devam eden dizinin başrol oyuncularından Devrim Saltoğlu rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Saltoğlu; “Rauf Denktaş’ı, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı’nı, mücadele dönemindeki lakabıyla ‘Toros’u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur!” dedi.

“BİREBİR TAKLİT EDİP CANLANDIRMAKTAN ÇOK, ONU ÖZÜNDE HİSSETMEYE ÇALIŞMAK ÖNCELİĞİM!”

Rauf Denktaş’a olan benzerliğiyle de dikkat çeken oyuncu, Denktaş’ın hayatından nasıl etkilendiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını şu şekilde dile getirdi; ““Rauf Denktaş, hiç uzak olmadığım, çocukluğumdan beri ekranlarda rastladığımda kaçırmadığım bir kişiydi. Sağlam duruşu, çok net ve kendinden emin oluşu, ama her fırsatta gülümsemesi ve espri anlayışı beni daima etkilemiştir. Aslında yaşanan halk mücadelesinin çetinliği dışında bir de üç evladını zamansız kaybedişleri beni çok sarstı. Yakın zamanın, tarihi ve sevilen bir kişiliğini canlandırmak geçilmesi gereken bir sınav gibi duruyor. Umarım Rauf Denktaş’a yakışır bir iş sergileyebilirim. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Rauf Denktaş’ın Türkiye halkının da iyi tanıdığı bir kişilik
oluşu, rolüme hazırlanırken çeşitli sınırlar getirse de onu birebir taklit edip canlandırmaktan çok, onu özünde hissetmeye çalışmak önceliğim.”

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” yakında TRT1 ekranlarında…

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TRT 1
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