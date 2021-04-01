Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesini ekranlara taşıyor. 1963’ten itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamın da anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Lefkoşa’da çekiliyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul'da çekildiği söyleniyor. Dizi, tarihi ve turistik yerlerin sıkça kullanıldığı mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.