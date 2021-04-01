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Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

01.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’nin 1 Nisan tarihinde ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak olan dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, henüz başlamadan birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise TMC Film üstleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin senaristliğini ise Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alıyor. Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan ilk bölümü ile TRT ekranlarında!

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesini ekranlara taşıyor. 1963’ten itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamın da anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Lefkoşa’da çekiliyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul'da çekildiği söyleniyor. Dizi, tarihi ve turistik yerlerin sıkça kullanıldığı mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

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BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

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Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

  • Kemal - Ahmet Kural
  • İnci – Pelin Karahan
  • Ankaralı - Serkan Çayoğlu
  • Ayşe - Gülper Özdemir
  • Samson – Tayanç Ayaydın
  • Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
  • Derviş – Hasan Küçüktekin
  • Sıtkiye – Deniz Baytaş
  • Pembe – Miray Akay
  • Salahi – Ahmet Somers
  • Sandy – Sümeyra Koç
  • Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
  • Grivas – Nebil Sayın

BİR ZAMANLAR KIBRIS FRAGMAN


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TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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