Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl, Baraj gibi projelerde yer alan Biran Damla Yılmaz son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Genç yetenek en son, dekolteli pozuyla gündeme geldi.
Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekolteli poz verdi.
Ünlü oyuncunun göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti.
25 yaşındaki Yılmaz 1997 doğumludur.
Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül Acar rolüyle tanındı.
Mucize 2: Aşk ve Yasak Elma dizileriyle toplamda üç ödül aldı.
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