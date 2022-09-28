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Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

28.09.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak, reyting rekortmeni Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle ekranlarda olan Biran Damla Yılmaz, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlülerden biri oldu. Sosyal medya hesabından hem iş hem sosyal hayatını paylaşan Biran Damla Yılmaz, dekolteli pozuyla kendisine hayran bıraktı.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl, Baraj gibi projelerde yer alan Biran Damla Yılmaz son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Genç yetenek en son, dekolteli pozuyla gündeme geldi.

DEKOLTELİ POZUYLA HAYRAN BIRAKTI

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekolteli poz verdi.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Ünlü oyuncunun göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

25 yaşındaki Yılmaz 1997 doğumludur.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül Acar rolüyle tanındı.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Mucize 2: Aşk ve Yasak Elma dizileriyle toplamda üç ödül aldı.

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti

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