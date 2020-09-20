Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! 'Aynı yerden bakamadık'

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz bir ay önce yeni bir aşka yelken açmışlardı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.

Kaleli de kısa bir açıklama yaparak "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuşmuştu.

Taze aşıkların aşkı kısa sürdü. Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ayrılık haberini Biran Damla Yılmaz duyurdu. tv100'ün haberine göre ünlü isim "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulundu.

