Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisine katıldı!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak.

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Dizinin yapımcısı Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu.



