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Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisine katıldı!

19.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Eylül ayında 5. sezonuyla ekranlarda olacak Yasak Elma'da Biran Damla Yılmaz da rol alacak.

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisine katıldı!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak.

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Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Biran Damla Yılmaz

Dizinin yapımcısı Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu.

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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
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