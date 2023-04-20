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Biraz da nasıl yazılır, biraz da yazımı nasıl olmalıdır? Biraz da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.04.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kalıplaşmış olan bazı kelimeler vardır. Bu kelimelerin doğru yazılışı esnasında pek çok kişi hata yapar. İki anlamlı kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu bu yeni sözcüklerin yazılışı ile ilgili kurallar vardır. Bu kurallara uygun olarak yazıldığında doğru kullanım yapılmış olur. Biraz da kelimesi de bunlara örnektir. Peki biraz da yazımı nasıl olmalıdır?

Biraz da nasıl yazılır, biraz da yazımı nasıl olmalıdır? Biraz da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizi kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyenler dil bilgisi kurallarına dikkat eder. Yalnızca konuşma dilinde değil, yazı dilinde de bu kurallara dikkat etmek gerekir. Gün içinde biraz da kelimesi oldukça sık kullanılır. Metinlerde bu kelimeyi kullanırken doğru yazmaya dikkat etmek önemlidir. Aksi takdirde anlatım bozukluğu, imla hatası gibi problemler oluşur.

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Biraz da nasıl yazılır?

Biraz da yazımı konusunda pek çok kişi kafa karışıklığı yaşamaktadır. Sıfat olarak kullanılan biraz sözcüğü, aslında bir ve az kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Normalde bir kelimesiyle oluşan sözcükler ayrı olarak yazılır. Ancak bu konuda bazı istisnalar da vardır. Biraz kelimesi de bu istisnalar arasında sayılır. Kalıplaşmış ve kaynaşmış bir kelime olan biraz kelimesi her zaman birleşik yazılmalıdır. Biraz sözcüğünden sonra gelen ve dahi anlamında kullanılan “-da” eki ise ayrı yazılmalıdır.

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Biraz da ayrı mı yazılır?

Biraz da bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye merak edilmektedir. Bu sözcük yazılırken da eki dahi anlamına geldiği ve cümle içinde anlamın değişmesine neden olmadığı için ayrı yazılması doğrudur. Eğer birazda şeklinde bitişik olarak yazılırsa imla hatası yapılmış olur. Ayrıca cümle içinde anlatım bozukluğuna ve anlam sapmasına da neden olabilir.

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Biraz da yazımı ile ilgili örnek cümleler

Biraz da doğru yazılışı ile ilgili en doğru bilgiye TDK’den ulaşılabilir. Bu kelimenin yazımı esnasında da ekinin ayrı mı yoksa birleşik mi olması gerektiği kafaları karıştırmaktadır. Bu eki bitişik olarak yazan kişi sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle kelimenin yazımı konusunda sıkça hataya düşülür. Biraz da TDK kurallarına göre her zaman ayrı yazılması doğru olan bir sözcüktür. Biraz da doğru yazılışı ile örnekler:

  • Hatayı biraz da kendinde ara. (Doğru)
  • Birazda diğer yemekten alacağım. (Yanlış)
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Anahtar Kelimeler:
biraz tdk

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