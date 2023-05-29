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Bircan Bali Uraz Kaygılaroğlu sözlerine yanıt verince çıldırdı!

29.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali ve Ebru Şancı geçtiğimiz haftalarda Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak performansını konuşurken Şancı dili sürçmesi yaşayarak "Ben yatmadım sen yattın" deyince ortaklık karışmıştı. Duruma açıklık getiren ikiliden Bali, Uraz Kaygılaroğlu kendisi hakkında konuşunca çıldırdı.

Bircan Bali Uraz Kaygılaroğlu sözlerine yanıt verince çıldırdı!

Bircan Bali ve Ebru Şancı'nın geçtiğimiz hafta programlarındaki diyaloğu gündem olmuştu. Şancı'nın 'Dikkat ediyor musunuz, Uraz'ın ilişkileri çok kısa sürüyor. Ağır kanlıymış' demesi üzerine Bali, 'Neden Uraz'a az süre veriliyor mesela horluyor mu acaba?' diyerek gülmüştü. Bunun üzerine ise Şancı, 'Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım' diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Daha sonra sözlere düzeltme gelmiş ve Bali yakışıklı oyuncuyu tanımadığını bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti.

Uraz Kaygılaroğlu da dizisinin galasında bu açıklamaları ti'ye aldı. Yakışıklı oyuncu "Sayın Bali'yi hiç tanımıyorum, ben bunları yalanlamak istiyorum ben asla horlamıyorum" diyerek konuşulanları ti'ye aldı.

Ekran Alıntısı

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Bircan Bali ise bu sözlerden sonra çileden çıktı. Yayında açıklama yapan Bali "Bu saatten sonra seninle ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz, Pınarcım gülüyorsun ya öyle ağzını kapatıp senin de nelerini kapatıyoruz, bu saatten sonra sana da af yok! Özür dileyene kadar size PR da yaptırmayacağım! Sana benim adımı konuşturmazlar çünkü ben burada namusuyla şerefiyle iş yapan... Burada sana ekmek yedirmezler. Yaptığımız özürle yürüyemezsin! Sen kimsin Uraz! Şimdi tanıdın mı sayın Bali'yi... Kendine geleceksin" diyerek elini masaya vurdu.


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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu

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