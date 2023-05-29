Sevgilisinden ayrılmıştı! Lottie Moss bahçesinde keyif yaptı

OnlyFans yıldızı ve model Lottie Moss müstehcen pozlarıyla adından söz ettiriyor. Avustralyalı model Daniel Steel'den ayrıldığını duyuran model "Şu anki durumum bekarım. Ayrıldık. Uzun mesafeliydi ve benim için çok zordu. Denemekten mutluydu ama ben öyle hissetmiyordum" demişti.

Kate Moss'un kız kardeşi ayrılık açısını unutmak için evinde zaman geçiriyor.

25 yaşındaki model son olarak evinin bahçesinde güneşin tadını çıkardı. Fırfırlı bikinisiyle pozlar veren model kıvrımlarını ve dövmelerini sergiledi.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Lottie Moss daha iyi hissettiğini söylese de kaynaklar modelin sevgilisiyle çok iyi anlaştığını ifade etti. Moss'un ilişki hakkında "Pek çok ortak yönleri var ve o harika bir adam - tam da onun aradığı şey. Onu gerçekten şımartıyor ve o bunun her anını seviyor" demişti.



