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  4. Birce Akalay aşkını ilan etti! 'Bunu seviyorum' notu ile sevgilisini paylaştı

Birce Akalay aşkını ilan etti! 'Bunu seviyorum' notu ile sevgilisini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 09:31
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Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği 'Lale Kıran' karakteri ile adından söz ettiren Birce Akalay aradığı aşkı sonunda buldu. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, sevgilisi ile karesini ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay aşkını ilan etti! 'Bunu seviyorum' notu ile sevgilisini paylaştı

Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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TATİLE ÇIKTILAR

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çift, birkaç hafta önce birlikte Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı.

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Aşkları dolu dizgün devam eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, bu kez soluğu Paris'te aldı. Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşerken; Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaptı.

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