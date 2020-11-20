Birce Akalay’dan yıllar sonra gelen itiraf! ‘İçimden şiddet çıktı...’

Star TV’de yayınlanan başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Babil dizisi final kararı aldı. Reyting savaşlarında istediği sonuçları alamadığı için final yapan Babil dizisinin güzel oyuncusu İbrahim Selim’in programına misafir oldu. Programın sunucusu İbrahim Selim’in tüm sorularını büyük bir samimiyetle cevaplayan Birce Akalay hiç bilinmeyen yönlerini ilk kez seyircisine gösterdi.

‘SPOR SPİKERLİĞİ YAPTIM’

Bir dönem maddi sıkıntılar çektiği için spor spikerliği yaptığını anlatan güzel oyuncu, “Harçlık çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim. O zamanlar futbol terimlerini çok iyi biliyordum. Teknik olarak terimlerle sıkıntım yok. Ancak eskiden çok daha yakından takip ediyordum. Bundasliga, Premier Lig... Bet yapacak kadar biliyordum. İngiliz futbolunu severim” dedi.

Yıllar içinde yorgunluk ve ağır makyajdan dolayı cildinin bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akalay, “Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var” ifadeleriyle hakkında çıkan estetik haberlerine açıklık getirdi.