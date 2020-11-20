Birce Akalay’dan yıllar sonra gelen itiraf! ‘İçimden şiddet çıktı...’

Star TV’de yayınlanan başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Babil dizisi final kararı aldı. Reyting savaşlarında istediği sonuçları alamadığı için final yapan Babil dizisinin güzel oyuncusu İbrahim Selim’in programına misafir oldu. Programın sunucusu İbrahim Selim’in tüm sorularını büyük bir samimiyetle cevaplayan Birce Akalay hiç bilinmeyen yönlerini ilk kez seyircisine gösterdi.
Bir dönem maddi sıkıntılar çektiği için spor spikerliği yaptığını anlatan güzel oyuncu, “Harçlık çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim. O zamanlar futbol terimlerini çok iyi biliyordum. Teknik olarak terimlerle sıkıntım yok. Ancak eskiden çok daha yakından takip ediyordum. Bundasliga, Premier Lig... Bet yapacak kadar biliyordum. İngiliz futbolunu severim” dedi.
Yıllar içinde yorgunluk ve ağır makyajdan dolayı cildinin bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akalay, “Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var” ifadeleriyle hakkında çıkan estetik haberlerine açıklık getirdi.
Bir süre kısa saç kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, kısa saç insanı olduğunu belirtti. Akalay saçlarını kestirememesinin nedenini ise, “Uzun saçı sevmiyorum tamamen duygusal. İşten, güçten kestiremiyorum. Türkiye’de kısa saçlı kadını bir türlü kabul edemiyoruz. Kısa saçlı kadının psikolojisinin bozuk olduğu düşünülüyor. ‘Kadın dediğinin saçı uzun olur’ gibi kalıplaşmış cümleler var ya. Ben bunların tamamen toplumsal algılar olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıkladı.
Ortaokuldayken yaşadığı bir olaydan söz eden Akalay, “Ortaokuldayken kız kavgasına girdim. Daha doğrusu kavgaya girmedim hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Ama bu çok maruz kaldığım bir şey oldu. Ben aslında birazcık olayın içine çekildim gibi oldu. Öfkemi kontrol edemedim. Sonrada bu yaptığımdan çok pişman oldum. Okulun rehberlik servisine giderek ‘bu okulda okumak istemiyorum, burası bana göre değil, lütfen bana okul bulun’ dedim. Kendimi hiç okula ait hissetmiyordum. Onlar da bana yeni bir okul buldular” diye konuştu.
İbrahim Selim’in ‘Kendinde en sevmediğin huyun ne?’ sorusuna ise Birce Akalay oldukça şaşırtıcı bir cevap verdi. Takıntıları olduğunu vurgulayan başarılı sanatçı, “Düzen çok seviyorum ve çok disiplinliyim. Ortalık dağınıksa topalarlarım. Çaktırmadan sinsi sinsi ortalığı toparlarım. Bazen bu durum herkesi rahatsız edebiliyor. Çok titizim ve bir şeye adandıysam çok uğraşırım üzerinde. Bunların hepsi takıntı bence. Salamıyorum kendimi. Bazen de bırakmak gerekiyor ama ben yapamıyorum. O noktada kendime özeleştiri yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Dışarıdan daha soğuk bir duruşu olduğunu ifade eden sevilen oyuncu, “Ben hep şuna inanırım; mesafede bir samimiyettir. Herkesle, hemen, birden bire, bir ortama girdiğimde samimi olamam. Beceremem bunu. İlk defa bir ortama girdiğimde mesafeli dururum. Mesafeli duruşumdan dolayı sert bir karakterim varmış gibi algılanıyor” dedi.
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