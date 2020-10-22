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Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum

22.10.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla karşılaşan Akalay, "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Gazetecilerin, "Tek soru istiyoruz. Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna oyuncu, "Hayır" yanıtını verdikten sonra hızla evinin yolunu tuttu.

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Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

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