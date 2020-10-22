Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla karşılaşan Akalay, "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Tek soru istiyoruz. Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna oyuncu, "Hayır" yanıtını verdikten sonra hızla evinin yolunu tuttu.



Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

