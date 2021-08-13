MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Birce Akalay: Felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor

Birce Akalay: Felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor

13.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketi herkesi çok üzdü. Oyuncu Birce Akalay duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Birce Akalay: Felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor

Yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkemizde gelen haberler herkesi üzüyor. Sosyal medyada yardım kampanyaları sürerken felaket bölgesinde ki çalışmalar da devam devam ediyor.

Oyuncu Birce Akalay bu üzücü günlere dair hislerini takipçileriyle paylaştı. Birce Akalay şu notu yayınladı:

Ekran Alıntısı

“Artık kimle konuşsam mutsuz ve gelecek günlere dair umutsuz ve isyankar bir bekleyişte.
Ya da umut ekmeği olmuş artık bir çoğumuzun ‘adlı adınca’.
Yüreğine hiç dokunmayanlardan konuşmuyorum bile. Ne halleri varsa görsünler.
Çok zor zamanlardan geçiyoruz ve felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor bana artık.
Dünyayı daha yaşanır ve güzel kılmak için daha kalabalık olmalıymışız bugün bunu daha net görebiliyorum.
Çünkü biz sevgiyi, iyiyi ve güzeli nezaket ve saygıyla harmanlamakla uğraşırken, sistem kölelerini ışık hızında klonlamış çoktan.
Gözümüzün önünde oluverdi işte her şey.
O sırada biz yine de hayallerimizden hiç ama hiç vazgeçmedik.
Şekil almak üzere kalıplara ince ince süzülmedik. Hatta kimine göre hata, kimine göre aptallık ettik.
Şimdi şu fotoğraftaki yolda yürümek ya da sadece durup dinlemek, nefes almak, ülkemin ve dünyanın her metrekaresinin huzurlu, güvenli, mutlu ve her canlı için yaşanır olduğundan emin olmak için neler vermezdim.
Çok zor günler bugünler.
Artık çok fazla acı var çok!”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Evgar'dan sel isyanıDemet Evgar'dan sel isyanı
PARTNERHadise, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendiHadise, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i anne oldu! İşte son haliEn Son Babalar Duyar’ın Ceren'i anne oldu! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
yangın sel Birce Akalay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

Afganistan'da neler oluyor? Art arda açıklamalar

Afganistan'da neler oluyor? Art arda açıklamalar

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Sarıgül'ün eski karısı yanıtıyla olay oldu! "Yalan kısmına takılmayalım"

Sarıgül'ün eski karısı yanıtıyla olay oldu! "Yalan kısmına takılmayalım"

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.