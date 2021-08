Birce Akalay: Felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor

Yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkemizde gelen haberler herkesi üzüyor. Sosyal medyada yardım kampanyaları sürerken felaket bölgesinde ki çalışmalar da devam devam ediyor.

Oyuncu Birce Akalay bu üzücü günlere dair hislerini takipçileriyle paylaştı. Birce Akalay şu notu yayınladı:

“Artık kimle konuşsam mutsuz ve gelecek günlere dair umutsuz ve isyankar bir bekleyişte.

Ya da umut ekmeği olmuş artık bir çoğumuzun ‘adlı adınca’.

Yüreğine hiç dokunmayanlardan konuşmuyorum bile. Ne halleri varsa görsünler.

Çok zor zamanlardan geçiyoruz ve felaketimizin sadece fragmanını izliyormuşuz gibi geliyor bana artık.

Dünyayı daha yaşanır ve güzel kılmak için daha kalabalık olmalıymışız bugün bunu daha net görebiliyorum.

Çünkü biz sevgiyi, iyiyi ve güzeli nezaket ve saygıyla harmanlamakla uğraşırken, sistem kölelerini ışık hızında klonlamış çoktan.

Gözümüzün önünde oluverdi işte her şey.

O sırada biz yine de hayallerimizden hiç ama hiç vazgeçmedik.

Şekil almak üzere kalıplara ince ince süzülmedik. Hatta kimine göre hata, kimine göre aptallık ettik.

Şimdi şu fotoğraftaki yolda yürümek ya da sadece durup dinlemek, nefes almak, ülkemin ve dünyanın her metrekaresinin huzurlu, güvenli, mutlu ve her canlı için yaşanır olduğundan emin olmak için neler vermezdim.

Çok zor günler bugünler.

Artık çok fazla acı var çok!”