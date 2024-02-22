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  4. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sevgili oldu! El ele film izlediler

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sevgili oldu! El ele film izlediler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Akalay meslektaşı Hakan Kurtaş’la yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sevgili oldu! El ele film izlediler

Kuş Uçuşu dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.

İbrahim Çelikkol ile her fırsatta yakın dost olduğunu söyleyen Birce Akalay yeni aşka yelken açtı.

Birce Akalay Aramızda Kalmasın iddiasına göre; uzun süren yalnızlığına son verdi. Akalay ve Hakan Kurtaş’la aşk yaşamaya başladı.

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Çift, 14 Şubat’ta, Beyoğlu’ndaki bir sinemada ‘Zavallılar’ filmini el ele izledi.


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