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Birebir nasıl yazılır, birebir yazımı nasıl olmalıdır? Birebir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birebir kelimesi "bir" kelimesinin iki kez tekrarlanmasıyla oluşan bir ikilemedir ve genellikle, iki kişi ya da nesne arasındaki tam bir karşılıklı ilişkiyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin bir öğrencinin bir öğretmenle yaptığı özel ders birebir ders olarak adlandırılır. "Birebir" kelimesi Türkçe’de sıkça kullanılan bir kelime olmakla birlikte yazımı konusunda bazı karışıklıklar yaşanabilir.

Birebir nasıl yazılır, birebir yazımı nasıl olmalıdır? Birebir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birebir kelimesi okunuşuna göre ikileme olarak bilinir. TDK sözlüklerine göre ikilemelerin çoğunluğu ayrı yazılır. Ancak bütün ikilemeler ayrı yazılmaz, istisnaları vardır. Birebir yazımı ile ilgili sık hata yapılmasının sebebi de Türkçede ikilemelerin genellikle ayrı yazılmasıdır. Bu nedenle kelimenin yanlış yazımıyla karşılaşıldığında doğru yazımının öğrenilmesi ve doğru kullanımının benimsenmesi önemlidir.

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Birebir nasıl yazılır?

Birebir kelimesi ikilemelerin genelinin aksine bitişik yazılır. Ayrı yazılması Türk Dil Kurumuna göre yazım hatası oluşturacaktır. "Birebir ayrı mı yazılır?" sorunun cevabına bu nedenle "hayır" dememiz mümkündür. Birebir yazımı ayrı olması gereken birleşik kelimelerden birisidir.

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Birebir bitişik mi yazılır?

Birebir TDK kurallarına göre bitişik yazılır. "Birebir" kelimesinin doğru yazımı "birebir" şeklindedir. Kelimenin doğru yazımı Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilmiştir. Birebir doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Teknik direktör oyuncularıyla birebir görüşerek takımın performansını artırmak istiyor.
  • Koçluk bireylerin hayatlarına birebir etki ederek kişisel gelişimlerini destekler.
  • Bu spor etkinliği sporcuların doğayla birebir temas kurmalarını sağlar.
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