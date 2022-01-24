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“Biri aşk, biri iş için” sözüyle gündem olmuştu! İkinci kez hamile olan çift vajinalı kadın hayranlarının ilginç isteklerini açıkladı

24.01.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Evelyn Miller, çift vajinaya sahip olduğunu açıklamasıyla sosyal medyada popüler oldu. 1 yıldan kısa bir sürede ikinci kez hamile kaldığını açıklayan Miller’ın “Biri aşk biri iş için” sözleri geniş yankı uyandırmıştı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan anne adayı, hayranlarının kendisine yönelttiği ilginç istekleri açıklayarak herkesi şaşırttı.

“Biri aşk, biri iş için” sözüyle gündem olmuştu! İkinci kez hamile olan çift vajinalı kadın hayranlarının ilginç isteklerini açıkladı

7 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan Avustralyalı OnlyFans yıldızı Evelyn Miller, doğuştan çift vajinaya sahip olduğunu 20’li yaşlarının sonunda öğrendiğini belirtti. Bir doktor kontrolü sırasında çift vajinaya sahip olduğunu söyledikleri anda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Miller, şimdilerde ikinci çocuğunun doğumu için hazırlık yapıyor. Hamilelik sürecinin sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandığını anlatan Miller, hayranlarının anne olmasının sonrasında kendisinden ilginç isteklerde bulunduğunu belirtti.

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ANNE SÜTÜNÜ SATIN ALMAK İSTEDİLER

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Teorik olarak farklı iki rahimde iki bebek taşıyabileceğini anlatan Miller, “Bu ben ve bedenim için çok zor olurdu. O yüzden durumu öğrendiğim andan itibaren daha dikkatli davrandım. İkinci bebeğime hamile olduğumu söylediğimde hayranlarım çok şaşırdı. Benden binlerce dolar karşılığında anne sütümü satmamı istediler” dedi.

OnlyFans hesabından hamilelik içerikleri paylaşmaya devam edeceğini dile getiren Miller, özellikle hayranları için anne sütünü sağdığı videoları çektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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