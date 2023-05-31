Biri Bizi Gözetliyor Melih 2000’lere damga vurmuştu! Son haliyle ağızları açık bıraktı

2000’li yılların popüler yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci Biri Bizi Gözetliyor ile şöhreti yakalamıştı. BBG Melih’in son hali ağızları açık bıraktı.

Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG’nin sevilen isimlerinden biriydi. Ünlü isim yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı.

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının ardından Melih Değirmenci 3 dizi, 2 TV filminde aldı. Ünlü isim Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuğuna merhaba dedi.

Bir albüm çıkaran Değirmenci Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.





