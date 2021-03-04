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Biri Playboy güzeli diğeri bankacı: Miss BumBum 2021'in ilk adayları belli oldu!

04.03.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Biri Playboy güzeli diğeri bankacı: Miss BumBum 2021'in ilk adayları belli oldu!

Miss BumBum 2021'de yarışacak olan iki isim belli oldu. 28 yaşındaki manken ve Playboy güzeli Vanusa Freitas ve 35 yaşındaki Suzana Simonet iddialı yarışmanın ilk adayları oldu.

Biri Playboy güzeli diğeri bir banka çalışanı, önümüzdeki yıl Miss BumBum yarışmasında yarışmacı olarak ilan edilen ilk isimler oldu.

Brezilya’nın ünlü yarışması Miss BumBum 2021'in Temmuz ayında São Paulo'da yapılacağı kesinleşti.

Brezilya’nın her eyaletini temsilen 27 yarışmacının kabul edildiği Miss BumBum 2021’de São Paulo eyaletini temsil edecek olan isim Vanusa Freitas oldu.

suzanamissbumbum_widemd

"POPOMLA PARA KAZANMAK İÇİN..."

Miss BumBum 2021'de yer alacağı açıklanan ikinci isim ise Santa Catarina eyaletini temsil eden Suzana Simonet oldu. Alışılmışın dışında kendisi bir bankacı olan 35 yaşındaki Suzana, yarışma için en büyük motivasyonunun vücudundan tamamen memnun olmasından kaynaklandığını söyledi. 35 yaşındaki eski bankacı "Popomla para kazanmak için finans piyasasından ayrıldım" diyor.

Suzana Simonet

MISS BUMBUM HAKKINDA

Brezilya’nın en meşhur yarışmalarından olan Miss BumBum'a katılmak için, adayların kalçalarının operasyon geçirmemiş, doğal olması gerekmektedir. Bunu kanıtlamak için, röntgen çektirmeleri gerekiyor. Geçen yılın kazananı, iki kez en iyi popo yarışmasını kazanan Suzy Cortez'di.

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