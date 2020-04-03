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Biricik Suden'i kızdıran yorum! 'Bıktık sizin sahte resimlerinizden...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Biricik Suden'i kızdıran yorum! 'Bıktık sizin sahte resimlerinizden...'

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden sevinçle zıpladığı bu pozu Instagram sayfasında paylaşıp, altına "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. ‘Özledik’ diyen arkadaşların neşesi" notunu düştü.

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Bir takipçisi, “Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan” diye yazdı.

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Bu yorum Biricik Suden'i kızdırdı ve Suden, söz konusu takipçisine, “Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi” diye cevap verdi.

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Biricik Suden’in “Mazhar nasıl?” diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu: “Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?”

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Anahtar Kelimeler:
biricik suden, instagram,

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