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Biricik Suden'e Bangkok’ta 'Ne yaptığını biliyoruz!' mesajı

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bangkok'taki 5 yıldızlı Mandarin Oriental'da odasında gizlice sigara içen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yetkililerden suçüstü yakalandığına dair e-mail aldı.

Biricik Suden'e Bangkok’ta 'Ne yaptığını biliyoruz!' mesajı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, dövüş sporlarına merak sarmış, kick boks, Tai Chi ve Ninjutsu’dan sonra ‘Wing Chun’a gönül vermişti. Eğitim almak ve müsabakaları izlemek için geçen hafta Tayland’a giden Biricik Suden, Bangkok’taki 5 yıldızlı Mandarin Oriental’da kalıyordu. Dün uzun bir günün ardından otele döndüğünde odasında bulduğu bir yazıyla şok oldu.

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SUDEN'E UYARI GELDİ

Biricik Suden’i otel yönetimi yasak olduğu halde kapalı alanda sigara içtiği için uyarmıştı. Belgeyi Instagram’da paylaşan Biricik Suden “Bir adet içtim, hem de balkonda. Gün ve saati ile nasıl tespit edildi anlamadım. Rezalet” diye yazdı.

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DEZENFEKTE ÜCRETİNİ ÖDEDİ
Yurt dışındaki bazı oteller odalarda sigara içilmemesi konusunda oldukça titiz davranıyor. Eğer sigara içilmesi yasak olan odalarda müşterilerin sigara içtiği tespit edilirse odanın dezenfekte edilmesi için ödenen para müşteriye fatura ediliyor. Biricik Suden de bu uygulama nedeniyle odasında sigara içtiği için dezenfekte ücretini ödemek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
biricik suden Mazhar Alanson

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